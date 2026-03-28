Anfiteatro aperto mostre in pinacoteca e chiese aperte | la Pasqua d' arte ad Ancona

Durante le festività di Pasqua, ad Ancona sono previste aperture di diversi luoghi culturali e storici. L’anfiteatro sarà accessibile con visite guidate, mentre in Pinacoteca si terranno esposizioni artistiche. Inoltre, la chiesa del Gesù sarà aperta al pubblico, consentendo ai visitatori di esplorare gli spazi religiosi e artistici della città.

ANCONA - Anfiteatro aperto per le visite guidate, mostre in Pinacoteca, e si apre anche la chiesa del Gesù. In occasione delle festività pasquali, il Comune di Ancona, in collaborazione con Museo archeologico nazionale delle Marche e Arcidiocesi Ancona-Osimo, propone un ricco programma di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Anfiteatro aperto, mostre in pinacoteca e chiese aperte: la Pasqua (d'arte) ad Ancona Articoli correlati Le mostre d’arte aperte a Pasqua, Liberazione e Festa dei LavoratoriDalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio. Aprile, le mostre d’arte aperte durante le festività di Pasqua, Festa della Liberazione e 1° maggioDalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio Roma, 25...