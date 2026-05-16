Da Kessisoglu a Cornwell tutte le novità in libreria
Questa settimana in libreria sono arrivate diverse novità tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Adnkronos. Tra i titoli più attesi ci sono opere di autori noti e nuovi volumi di approfondimento su vari temi. La selezione comprende anche pubblicazioni di genere diverso, offrendo un'ampia scelta ai lettori interessati a diversi generi letterari. Le pubblicazioni sono state presentate ufficialmente attraverso comunicati stampa e annunci di case editrici.
(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. E' sugli scaffali con Mondadori 'Arkansas. Storia di mia figlia', il libro di Chiara Tagliaferri. Per molto tempo Chiara si è mossa nel mondo badando solo a se stessa, tenendosi a distanza di sicurezza dall’idea di diventare madre. Eppure, a quarant’anni, complici una diagnosi di menopausa precoce e un amore capace di farle immaginare il futuro, un desiderio feroce si fa strada in lei. Inizia così una dolorosa discesa nel labirinto delle cliniche per la fertilità: esami, terapie sfiancanti e speranze tradite da un corpo che respinge ogni tentativo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana...
Da Rushdie a Veronesi, le novità in libreria(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana...