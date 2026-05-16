Il 20 maggio 2026 si svolge la seconda tappa del Giro d’Italia, partendo da Porcari e arrivando a Chiavari. La corsa attraversa alcune strade della Toscana e della Liguria, coinvolgendo diversi quartieri lungo il percorso. Sono previste modifiche alla viabilità e possibili disagi nelle zone interessate, con restrizioni per il traffico e chiusure temporanee di alcune vie. Le autorità hanno comunicato orari e rotte in modo da informare residenti e visitatori e facilitare gli spostamenti durante la giornata.

Porcari (Lucca), 16 maggio 2026 – Dopo la cronometro Massa Viareggio di martedì 19 maggio, la seconda tappa del Giro d’Italia che impatta sulla Toscana è quella del giorno successivo, di mercoledì 20 maggio da Porcari a Chiavari. Una tappa che celebra la Toscana ma soprattutto l’attività industriale principale della provincia di Lucca, quella cartaria. La partenza infatti sarà dal paper district, dalla zona industriale di Porcari dove hanno sede le aziende e in particolare Sofidel, che con il marchio Regina è sponsor del Giro d’Italia. Porcari si prepara a vivere una mattinata di festa dello sport, pur se il Giro porta, come si sa, anche diversi disagi al traffico, con strade chiuse e deviazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da dove passa la tappa del Giro Porcari Chiavari: strade e orari. Ospedali, possibili disagi per le visite

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