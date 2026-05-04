Grande Torino Claudio Sala | Ecco perché dopo lo scudetto del ' 76 andammo a Superga

A 77 anni dalla tragedia di Superga, si è tenuta una cerimonia in ricordo del Grande Torino. Durante l’evento, Claudio Sala ha spiegato i motivi che portarono la squadra a visitare il monumento, dopo aver vinto lo scudetto nel 1976. La commemorazione ha coinvolto diverse persone, tra cui ex calciatori e tifosi, che si sono radunati per onorare la memoria della squadra scomparsa.

A margine della commemorazione del Grande Torino, a 77 anni dalla tragedia di Superga, Claudio Sala, capitano del Torino tricolore 1976, racconta il gesto che la squadra fece dopo aver vinto quello scudetto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Grande Torino, Claudio Sala: "Ecco perché dopo lo scudetto del '76 andammo a Superga" Notizie correlate Leggi anche: Superga, 77 anni dopo: gli invincibili del Grande Torino, storia eterna nel cuore granata Tragedia di Superga: ecco il documentario su Romeo Menti, il cuore viola del Grande TorinoFirenze, 4 maggio 2026 – Sono passati 77 anni dalla tragedia di Superga del 4 maggio 1949, ma l’emozione che suscitò quel disastro è sempre viva. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Storie e confessioni dei Figli del 4 maggio; Toro, lassù qualcuno ti ama: una mostra celebra lo scudetto del '76; 'Figli del 4 maggio', un volume sul Grande Torino sostiene l'Irccs Candiolo; A pochi giorni dall’anniversario del 4 maggio, due incontri per ricordare il Grande Torino. Claudio Sala a TN sul Grande Torino: Una squadra che ha dato tanto all'ItaliaIn esclusiva su Toro News, il Poeta del Gol celebra il Grande Torino e riporta alla mente la squadra che ha vinto lo scudetto nel 1976, nell'anno del cinquantenario ... toronews.net Claudio Sala a TN: Il Grande Torino ha dato tanto alla Nazionale e all'Italia VIDEOIl sito ToroNews.net di titolarità di Labcoop sc con sede in Torino, Corso Svizzera 185 C.F./PI 09096480018, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. toronews.net 4 maggio, Immortali. Tutti in piedi ad applaudire: passa il Grande Torino. La tragedia di Superga 77 anni fa. Gli Invincibili rappresenteranno sempre un simbolo anche di speranza. È un popolo sofferente, ferito, colpito, ma sempre fiero, orgoglioso e colmo di sp - facebook.com facebook Ricorre oggi il 77° anniversario della tragedia avvenuta a Superga il 4 maggio 1949 Gravina: “Il Grande Torino ha scritto pagine indelebili della storia del nostro calcio, una storia che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni” #FIGC x.com