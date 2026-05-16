Da cineasti a motori del rap | la sfida creativa del Collettivo Espresso

Il Collettivo Espresso, formato da cineasti, ha avviato una trasformazione che li ha portati da realizzazioni cinematografiche a protagonisti nel mondo del rap. Tre cortometraggi realizzati durante gli studi universitari sono stati adattati in brani musicali, dando vita a un progetto che unisce musica e video. Il format chiamato Colazione Espresso ha riscosso grande successo, con tutte le sessioni che sono andate esaurite. La loro evoluzione ha fatto parlare di sé nel panorama culturale locale.

? Domande chiave Come hanno trasformato tre cortometraggi universitari in un motore musicale?. Perché il format Colazione Espresso è andato costantemente sold out?. Chi sono i creativi che gestiscono i social del Primo Maggio?. Come pensano di portare la musica friulana sul palco di Sanremo?.? In Breve Fondatori Mattia Cantarutti, Andrea Di Marco e Federico Iob operano nello Studio Spazio di Udine.. Progetti cinematografici passati includono cortometraggi su Aldo Moro e un lavoro su Fabrizio De Andre.. Format Colazione Espresso ha registrato date sold out nel corso dell'anno 2025.. Lancio previsto di un nuovo podcast per la fine del mese di giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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