Come uccidere una donna incinta | scritta shock sul banco la denuncia del collettivo del liceo Newton
Un banco di un liceo è stato trovato con una scritta inquietante: “Come uccidere una donna incinta”. La notizia è stata diffusa dal collettivo studentesco e dal corpo docente dell’istituto, che hanno espresso preoccupazione e condannato il contenuto. La vicenda ha suscitato reazioni tra studenti e insegnanti, mentre le autorità scolastiche stanno verificando la situazione.
"Non può essere uno scherzo né trattato alla leggera", è il commento del corpo studentesco e del collettivo Assange che ha condiviso sui social la vicenda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
