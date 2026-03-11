Come uccidere una donna incinta | scritta shock sul banco la denuncia del collettivo del liceo Newton

Un banco di un liceo è stato trovato con una scritta inquietante: “Come uccidere una donna incinta”. La notizia è stata diffusa dal collettivo studentesco e dal corpo docente dell’istituto, che hanno espresso preoccupazione e condannato il contenuto. La vicenda ha suscitato reazioni tra studenti e insegnanti, mentre le autorità scolastiche stanno verificando la situazione.