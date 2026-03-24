LECCE – Il Salento si prepara a brillare di una luce nuova, quella dei fari che sfrecciano tra milioni di lampadine colorate. È stata presentata questa mattina, presso la sede dell’Automobile Club Lecce, un’iniziativa che promette di riscrivere il legame tra sport motoristico e promozione del territorio: il 1° Rally delle Luminarie. La firma del protocollo d’intesa ha visto protagonisti il presidente dell’Aci, Lecce Francesco Saverio Sticchi Damiani, il sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli e il presidente della Motorsport Scorrano, Santo Siciliano. Il weekend del 27 e 28 giugno vedrà il coinvolgimento di tre diverse tipologie di piloti e vetture, offrendo un programma completo per ogni appassionato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Motori e luci, nasce il “Rally delle Luminarie”, la nuova sfida del Salento

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