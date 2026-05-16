Dà alle fiamme rifiuti vari in un bidone Denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver dato fuoco a plastica, cartone e altri materiali di scarto in un bidone all’aperto. Il fumo prodotto dal rogo si è diffuso nell’area, attirando l’attenzione di passanti e residenti. L’incendio ha causato una colonna di fumo visibile a distanza. La polizia ha intervistato l’uomo e ha avviato le procedure di accertamento. Nessun altro coinvolto è stato segnalato nell’episodio.

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Ha dato fuoco a plastica, cartone e altri materiali di scarto in un grosso bidone all’aperto. Il fumo sprigionato dal rogo non è passato inosservato. A far scattare l’intervento dei Forestali è stata la segnalazione di un cittadino che ha permesso di individuare il responsabile della combustione illecita di rifiuti. L’allarme è arrivato alla centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Luino, che ha attivato il Nucleo Forestale impegnato nel servizio di pronto intervento per le emergenze ambientali. Sul posto anche i militari della stazione di Cunardo. Una volta raggiunta l’area indicata, i carabinieri hanno individuato una densa colonna di fumo proveniente da un grande bidone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dà alle fiamme rifiuti vari in un bidone. Denunciato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rifiuti abbandonati e dati alle fiamme: spunta uno scooterPlastica, scarti edili, sacchetti selvaggi e uno scooter Sh Honda 150, presumibilmente oggetto di furto. Rifiuti speciali abbandonati e dati alle fiamme nel piazzale di un'impresaUn cumulo di rifiuti speciali dati alle fiamme all'interno del piazzale di una ditta di Latina. Dà alle fiamme rifiuti vari in un bidone. DenunciatoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Un enorme incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio: dati alle fiamme 20 sacchi di rifiuti (VIDEO)Ha dato fuoco a 20 grandi sacchi di rifiuti di varia natura che poco prima erano stati abbandonati lungo una strada, lanciando un 'ordigno incendiario' dalla propria auto. Nell'ambito dei controlli st ... napolitoday.it