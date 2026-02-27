Medio oriente tensione Iran-Usa coinvolge Israele Restrizioni per Ramadan

In Medio Oriente, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano, coinvolgendo direttamente Israele. Durante il Ramadan, sono state adottate restrizioni in alcune aree della regione. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha ucciso cinque persone a Gaza in operazioni militari. La situazione resta complessa e volatile, con pochi segnali di de-escalation.

La tensione che resta altissima tra Stati Uniti e Iran coinvolge pesantemente anche Israele, mentre l'esercito di Tel Aviv uccide cinque persone a Gaza. Anche quest'anno le autorità israeliane hanno imposto severe restrizioni per l'accesso alla spianata delle moschee. Ogni venerdì possono entrare solo 10.000 fedeli musulmani e ancora più pesanti le restrizioni per i palestinesi che vogliono venire a pregare qui a Gerusalemme durante il Ramadan perché possono arrivare solo uomini oltre 65 anni e donne oltre 55 anni. Territori palestinesi dove Ancora eh notizia. La decisione senza precedenti dell'ambasciata americana di aver aperto servizi consolari in due insediamenti considerati illegali dalla comunità internazionale, due insediamenti ebraici.