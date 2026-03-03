Guerra in Medio Oriente escalation totale tra Usa Israele e Iran | raid su Beirut e Teheran evacuazioni Teheran avverte Ue | Azione militare sarebbe atto di guerra

La crisi in Medio Oriente si intensifica con raid militari su Beirut e Teheran e l’evacuazione di civili. Gli Stati Uniti, Israele e Iran sono coinvolti in un conflitto che interessa il Levante, il Golfo Persico e il Mediterraneo orientale. Teheran avverte l’Unione Europea che un’azione militare rappresenterebbe un atto di guerra. La situazione si sviluppa rapidamente con conseguenze umanitarie ed economiche sempre più evidenti.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il Mediterraneo orientale, con ripercussioni militari, umanitarie ed economiche sempre più profonde. L’attacco israeliano con circa cento caccia e oltre 250 bombe contro il complesso istituzionale di Teheran – che ospita la Presidenza e il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale – segna uno dei momenti più gravi dell’escalation, mentre l’Agenzia internazionale per l’energia atomica conferma danni agli ingressi dell’impianto nucleare di Natanz, pur senza conseguenze radiologiche. La Mezzaluna Rossa iraniana parla di 787 morti dall’inizio delle operazioni, un bilancio che fotografa l’intensità dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Medio Oriente, quarto giorno di guerra: raid su Teheran e Beirut, Usa pronti a una “grande ondata”Il Medio Oriente entra nel quarto giorno di guerra con un’escalation che coinvolge sempre più attori e fronti.

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra" | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

L’Iran minaccia: attacco missilistico contro Israele e USA | Henningsen & Wilkerson

