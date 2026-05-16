cupra born emoziona adrenalina a batteria

La nuova Cupra Born si presenta come un'auto elettrica capace di combinare prestazioni e sensazioni di guida. La vettura si distingue per la sua batteria, che promette un'ottima autonomia, e per il feeling che trasmette al volante. Le caratteristiche tecniche evidenziano una buona accelerazione e una maneggevolezza precisa. La compatibilità con la ricarica rapida consente di ridurre i tempi di attesa. La vettura si rivolge a chi cerca un mix tra tecnologia, emozione e praticità.

Ci sono auto che ti convincono con i numeri e auto che ti convincono con le mani. Le migliori fanno entrambe le cose. La nuova Cupra Born VZ appartiene alla seconda categoria. Cupra porta a Madrid la seconda generazione della sua unica elettrica pura con un aggiornamento che va ben oltre il restyling di metà ciclo. Nuovo design esterno, abitacolo profondamente rivisto, powertrain ampliato e — l’elemento che più interessa a chi acquista con il cuore oltre che con il foglio Excel — una versione VZ con 326 CV che al momento del lancio non ha concorrenti diretti in termini di rapporto prestazioniprezzo nel segmento C BEV europeo. Affermazione forte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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