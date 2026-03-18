Cupra Born seconda generazione | più autonomia e prestazioni

Da gazzetta.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Cupra Garage di Milano, in corso Como, è stata presentata la seconda generazione della Cupra Born. L'auto si distingue per un aumento dell’autonomia e delle prestazioni rispetto al modello precedente. La vettura è stata mostrata in un contesto urbano, tra negozi di moda, gallerie d’arte e locali alla moda, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Al Cupra Garage di Milano di corso Como, una delle vie simbolo della città, fra boutiques, gallerie e locali di tendenza, è stata svelata la nuova Cupra Born. Prima auto elettrica del marchio spagnolo, è pronta a tornare sul mercato con un design di forte impatto e soprattutto una tecnologie molto più avanzate. "Ci sono diversi aggiornamenti interessanti nel design di esterni ed interni, con un cockpit più coinvolgente ed esteticamente accattivante - spiega Pierantonio Vianello, direttore di Cupra Italia – ma è sul fronte della tecnologia e della gestione del motore e delle batterie che questa vettura fa un salto nel futuro, con un software molto evoluto grazie al quale aumentano le performance, sia nell’autonomia che nelle prestazioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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