Cupra Born | l' elettrica di carattere si rinnova

La Cupra Born, prima vettura elettrica del marchio spagnolo, si presenta con un design più deciso e interni aggiornati. La vettura mantiene il suo carattere distintivo, con linee più moderne e funzionali. La casa ha annunciato un restyling che coinvolge sia l’aspetto esterno che la cabina, puntando a migliorare l’esperienza di guida e comfort. La nuova versione arriverà sul mercato nei prossimi mesi.

Inizierà nel secondo trimestre del 2026, con il lancio sul mercato previsto per l’estate, la produzione della nuova Cupra Born. La prima auto elettrica del brand spagnolo si evolve con un design di forte impatto, interni migliorati e tecnologie più avanzate. Con un’autonomia superiore ai 600 km, potenza fino a 326 Cv (240 kW) e innovazioni come l’illuminazione Matrix Led, la nuova Cupra Born rafforza l’identità del marchio come brand di grande carattere, combinando elettrificazione, stile, prestazioni, sostenibilità, e digitalizzazione. Progettata e sviluppata a Barcellona, la vettura sarà prodotta a Zwickau, Germania. La... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

