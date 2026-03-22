L’Avana si trova di nuovo senza energia elettrica, con lampioni spenti e semafori fuori uso. È il secondo blackout in meno di sette giorni che ha colpito tutta Cuba, lasciando le strade al buio e senza luce. La situazione riguarda l’intera capitale e l’intero Paese, senza che siano stati comunicati dettagli sulle cause o sui tempi di ripristino.

Niente lampioni, niente semafori: L’Avana è stata colpita da un altro blackout che ha interessato l’intero Paese, il secondo in meno di una settimana. La rete elettrica fatica a reggere il peso del blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Nella capitale la corrente ha cominciato a mancare prima del tramonto, poco prima delle 18:30. Il Belgio mantiene il livello di allerta terrorismo a 3 su 4, dieci anni dopo gli attentati. Ecco perché In Iran è scontro tra un governo imperialista, uno neofascista e uno islamista. Ma la vittima è una sola Il regime iraniano ha impiccato tre giovani come monito. Ma questo è odio, non giustizia La destra... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuba ancora al buio: a L’Avana il secondo blackout in una settimana

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