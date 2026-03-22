Cuba ancora al buio | a L’Avana il secondo blackout in una settimana

Da ilfattoquotidiano.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Avana si trova di nuovo senza energia elettrica, con lampioni spenti e semafori fuori uso. È il secondo blackout in meno di sette giorni che ha colpito tutta Cuba, lasciando le strade al buio e senza luce. La situazione riguarda l’intera capitale e l’intero Paese, senza che siano stati comunicati dettagli sulle cause o sui tempi di ripristino.

Niente lampioni, niente semafori: L’Avana è stata colpita da un altro blackout che ha interessato l’intero Paese, il secondo in meno di una settimana. La rete elettrica fatica a reggere il peso del blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Nella capitale la corrente ha cominciato a mancare prima del tramonto, poco prima delle 18:30. Il Belgio mantiene il livello di allerta terrorismo a 3 su 4, dieci anni dopo gli attentati. Ecco perché In Iran è scontro tra un governo imperialista, uno neofascista e uno islamista. Ma la vittima è una sola Il regime iraniano ha impiccato tre giovani come monito. Ma questo è odio, non giustizia La destra... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cuba ancora al buio a l8217avana il secondo blackout in una settimana
© Ilfattoquotidiano.it - Cuba ancora al buio: a L’Avana il secondo blackout in una settimana

Articoli correlati

Cuba, la vita a L'Avana prosegue completamente al buioUn nuovo blackout ha interessato l’intera isola di Cuba, mentre la crisi energetica ed economica si aggrava.

Cuba al collasso energetico: crisi carburante paralizza l’isola e rischia blackout diffusi. Trump nel mirino dell’Avana.La situazione a Cuba è precipitata, spingendo l'isola verso blackout senza precedenti e una paralisi economica crescente.

Russia's Providing Iran With Intelligence to Take Out US Targets Says Rep. McCaul

Video Russia's Providing Iran With Intelligence to Take Out US Targets Says Rep. McCaul

Aggiornamenti e notizie su Cuba ancora al buio a L'Avana il...

Temi più discussi: Perché a Cuba si vive al buio nonostante il ritorno dell'elettricità (la fotogallery); Cuba, blackout completo dell'isola | Trump: La conquisterò, posso prenderla quando voglio; Cuba nel buio totale: blackout nell'intera isola per guasti alla rete elettrica; Video. Blackout manda Cuba al buio e mette a nudo la fragilità della rete elettrica.

cuba ancora al buioCuba ancora al buio per un altro blackout a livello nazionaleIl secondo in meno di una settimana, sull'isola manca tutto L'Avana, 22 mar. (askanews) - Niente lampioni, niente semafori: L'Avana è stata colpita da un altro blackout a livello nazionale, il secondo ... msn.com

cuba ancora al buioBlackout totale a Cuba: l’isola piomba nel buio e dall’Europa parte una flotilla con farmaci e pannelli solariBlackout totale a Cuba: l’isola al buio mentre dall’Europa parte una missione umanitaria con farmaci e pannelli solari. greenme.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.