Resta ancora difficile la situazione a Cuba anche oltre 30 ore dopo il blackout provocato dal collasso del sistema elettrico nazionale. Alcune zone de L’Avana sono ancora al buio. Restano attivi i locali che usufruiscono di generatori elettrici. In alcune zone la luce è invece stata ripristinata prioritariamente, come nei centri vitali quali gli ospedali. I lavori per ripristinare la rete elettrica sono in corso. Nella capitale e in province come Matanzas a ovest e Holguin a est, sono stati allestiti microsistemi elettrici locali per rifornire i centri più vitali. I residenti in alcune zone della capitale hanno riferito ad Associated Press che la corrente è tornata nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Blackout a Cuba, a L’Avana diverse zone restano ancora al buio

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