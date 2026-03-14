Salento accuse | frode fiscale e bancarotta fraudolenta sequestri per oltre due milioni di euro Tribunale di Foggia

Nel Salento, sono state emesse accuse di frode fiscale e bancarotta fraudolenta a carico di alcuni soggetti. Il Tribunale di Foggia ha disposto sequestri per oltre due milioni di euro. La Guardia di finanza ha diffuso un comunicato ufficiale riguardante le indagini condotte dal Comando Provinciale. Le autorità hanno eseguito i sequestri nell'ambito di un procedimento giudiziario in corso.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: II inanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno concluso un’articolata attività di polizia economico finanziaria, che ha portato alla luce un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo societario, con sede legale in Foggia, amministrato di fatto da un imprenditore salentino di origini neretine, attivo nel settore degli autotrasporti. Le indagini, svolte dal Gruppo della Guardia di finanza di Lecce e delegate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno permesso di ipotizzare come l’imprenditore, in concorso con altri due soggetti, abbia posto in essere una serie... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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