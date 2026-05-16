Il club sta attraversando una fase difficile, con il direttore sportivo al centro di molte discussioni. Dopo un solo anno in carica, le voci di un possibile addio si fanno più insistenti, mentre si susseguono le accuse e le difese legate alle scelte fatte sul mercato e in campo. Tra i nomi coinvolti ci sono giocatori e allenatori, con alcune posizioni che sembrano più in bilico di altre. La situazione rimane complessa, con molte questioni ancora aperte.

Un anno fa, erano proprio questi giorni, il Milan e Igli Tare si sentivano al telefono. Fu il momento: dopo mesi turbolenti e un quasi-accordo con Fabio Paratici, Giorgio Furlani scelse lui come direttore sportivo. Un anno dopo, c'è un silenzio che fa un gran rumore. Non ci sono state comunicazioni ufficiali e nemmeno private - in fondo, ci sono due partite decisive da giocare - ma tutto fa pensare che Tare possa lasciare il Milan dopo un anno di lavoro. Gerry Cardinale, nell'intervista alla Gazzetta di due giorni fa, è stato chiaro nel giudizio sul mercato. Ma quante colpe ha Tare nei destini del Milan? Entrino pubblico ministero e avvocato difensore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crisi Milan, quante colpe ha Tare? Accusa e difesa, da Jashari a Modric passando per Nkunku

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