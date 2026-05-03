In vista della partita tra Sassuolo e Milan, l'allenatore rossonero ha deciso di apportare alcune modifiche alla formazione, tra cui l'inserimento di Jashari e Nkunku e un cambio difensivo. La sfida rappresenta un'occasione importante per il Milan di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. La partita si svolge oggi, con le formazioni che si preparano a scendere in campo.

Siamo agli sgoccioli della stagione 2025-26: restano quattro partite al termine e il Milan cerca punti per la Champions League. Mancano due vittorie per conquistare matematicamente la qualificazione, a prescindere dai risultati delle altre squadre. Prima tappa delle ultime partite e contro il Sassuolo: gara in programma oggi, domenica 3 maggio 2026 alle ore 15:00, presso il 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Massimiliano Allegri è pronto a cambiare, specialmente per dare una marcia in più al suo attacco, in difficoltà in questa fase della stagione. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan. Partiamo dal Sassuolo: come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Berardi torna a disposizione dopo le giornate di squalifica e dovrebbe giocare subito titolare in attacco insieme a Pinamonti e Laurientè.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Jashari, Nkunku e un cambio in difesa. Le mosse di Allegri

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