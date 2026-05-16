Il mezzofondista ha annunciato che, dopo aver raggiunto un buon livello nella maratona, intende concentrarsi sui 10.000 metri agli Europei, prima di puntare alla maratona di New York. Ha spiegato che ci sono voluti tre anni e sei gare per esprimersi come sperava, evidenziando i progressi fatti nelle lunghe distanze. Ha inoltre commentato che nella maratona la forza mentale non basta, e che bisogna lavorare anche sulla resistenza fisica.

È sempre più boom maratona: per la qualità delle prestazioni e per la quantità dei praticanti. Gli organizzatori di quella di Londra 2027, quando manca quasi un anno all’appuntamento, hanno ricevuto 1.338.544 richieste di iscrizione, con un incremento del 18% rispetto a quelle per il 2026. E tra il milione abbondante di britannici, il 35% ha un’età tra i 18 e i 29 anni: altro che roba da boomer. Proprio The City, il 26 aprile, ha intanto regalato la prima, storica volta ufficiale sotto le due ore. Anche l’Italia, nel contesto generale, sta tornando a recitare un ruolo importante. Il bronzo mondiale Iliass Aouani, il 1° marzo, a Tokyo, ha portato il record nazionale a 2h04’26”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crippa: "Nella maratona la testa non basta. Agli Europei punto ai 10.000 e poi New York"

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