Yeman Crippa vince la maratona di Parigi | è il primo italiano nella storia

Yeman Crippa ha vinto la maratona di Parigi con il tempo di 2 ore, 5 minuti e 18 secondi, stabilendo un record per un italiano nella competizione. La gara si è svolta sulla distanza dei 42 chilometri nella capitale francese e rappresenta la prima vittoria di un atleta italiano in questa maratona. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di corsa su lunga distanza.

L’azzurro vince in 2h05:18 e firma un’impresa storica: è il primo italiano a conquistare i 42 km nella capitale francese Impresa straordinaria di Yeman Crippa,che conquista la Maratona di Parigientrando di diritto nella storia dell’atletica italiana.L’azzurro ha trionfato sui 42,195 km con il tempo di 2h05:18, nuovo primato personale e prestazione di altissimo livello in una delle competizioni più prestigiose al mondo. Una vittoria dal peso storico:Crippa è infatti il primo italiano a imporsi nella maratona della capitale francese, evento che ha visto al via quasi 60mila partecipanti. Non solo: il successo dell’azzurro interrompe anche un lungo digiuno europeo, visto che un atleta del continente non vinceva questa gara da ben 24 anni, dai tempi del francese Benoît Zwierzchiewski nel 2002.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Yeman Crippa vince la maratona di Parigi: è il primo italiano nella storia Impresa di Yeman Crippa, vince la maratona di Parigi: è il primo italiano a riuscirciYeman Crippa ha trionfato alla maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, stabilendo il primato... Leggi anche: Atletica, Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi YEMAN CRIPPA NELLA STORIA: VINCE LA MARATONA DI PARIGI, È IL PRIMO ITALIANO DI SEMPRE