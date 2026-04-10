Domenica 12 aprile si preannuncia una giornata intensa nel mondo delle corse su strada, con due eventi principali che attirano l’attenzione degli appassionati. Yeman Crippa, reduce dal record personale nella mezza maratona, si prepara a competere nella maratona di Parigi, mentre Pietro Riva partecipa alla maratona di Rotterdam. Entrambi gli atleti sono in fase di preparazione per le rispettive gare, che si svolgeranno nella stessa giornata.

Domenica 12 aprile si preannuncia una giornata estremamente interessante per gli appassionati di atletica leggera e per tanti runners italiani e internazionali, infatti oltre ai Mondiali di marcia a squadre (in programma a Brasilia) si terranno anche diverse Maratone prestigiose in giro per l’Europa tra cui spiccano quelle di Milano, Parigi e Rotterdam. Grande curiosità in chiave azzurra soprattutto per vedere in azione Yeman Crippa, atteso ai nastri di partenza della Schneider Electric Marathon parigina dopo aver dimostrato un ottimo stato di forma realizzando lo scorso 22 febbraio a Napoli il nuovo primato italiano di mezza maratona in 59:01. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yeman Crippa punta in alto nella Maratona di Parigi dopo il record nella mezza. Pietro Riva a Rotterdam

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