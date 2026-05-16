Cremonese non hai scelta | vincere a Udine per sperare nella salvezza e tifare Sassuolo
Domenica 17 maggio alle 20.45, la Cremonese affronta l’Udinese in trasferta in una partita valida per la massima serie. La squadra ospite si trova in una posizione difficile in classifica e ha bisogno di vincere per mantenere qualche possibilità di salvezza. L’Udinese, invece, non ha più obiettivi da raggiungere in questa stagione e giocherà senza pressioni. La sfida rappresenta un momento decisivo per la Cremonese, che deve ottenere i tre punti per sperare in un risultato positivo.
In casa di un’Udinese che non ha più nulla da chiedere a questa stagione, alle 20.45 di domenica 17 maggio, la Cremonese si trova costretta ad inseguire un unico risultato. Per continuare a sperare nella salvezza, infatti, la squadra di mister Giampaolo è obbligata a vincere in Friuli, seguendo anche con comprensibile interesse quanto succede tra Sassuolo e Lecce, rivale, quest’ultimo, che nella lotta per la salvezza precede di un punto i grigiorossi. Pur senza dimenticare il programma dell’ultima giornata (con Cremonese-Como da una parte e Lecce-Genoa dall’altra), per definire l’esito di questo serrato sprint finale per rimanere in serie A,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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