Domenica 17 maggio alle 20.45, la Cremonese affronta l’Udinese in trasferta in una partita valida per la massima serie. La squadra ospite si trova in una posizione difficile in classifica e ha bisogno di vincere per mantenere qualche possibilità di salvezza. L’Udinese, invece, non ha più obiettivi da raggiungere in questa stagione e giocherà senza pressioni. La sfida rappresenta un momento decisivo per la Cremonese, che deve ottenere i tre punti per sperare in un risultato positivo.

In casa di un’Udinese che non ha più nulla da chiedere a questa stagione, alle 20.45 di domenica 17 maggio, la Cremonese si trova costretta ad inseguire un unico risultato. Per continuare a sperare nella salvezza, infatti, la squadra di mister Giampaolo è obbligata a vincere in Friuli, seguendo anche con comprensibile interesse quanto succede tra Sassuolo e Lecce, rivale, quest’ultimo, che nella lotta per la salvezza precede di un punto i grigiorossi. Pur senza dimenticare il programma dell’ultima giornata (con Cremonese-Como da una parte e Lecce-Genoa dall’altra), per definire l’esito di questo serrato sprint finale per rimanere in serie A,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremonese, non hai scelta: vincere a Udine per sperare nella salvezza e tifare Sassuolo

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