Cremonese nei guai | battere la Lazio per continuare a sperare nella salvezza

La Cremonese si trova in una situazione difficile dopo la sconfitta contro la Lazio, che ha complicato le sue possibilità di salvezza. Nel frattempo, il Lecce ha ottenuto una vittoria in trasferta contro un Pisa già in difficoltà, rendendo più complicato il percorso dei grigiorossi. La squadra deve ora cercare di battere la Lazio per mantenere vive le speranze di restare in serie A.

Il prevedibile successo del Lecce in casa di un Pisa già compromesso, di fatto, ha reso ancora più proibitivo l’inseguimento alla salvezza della Cremonese. A questo punto la squadra grigiorossa ha ancora a disposizione quattro partite per tentare di sovvertire una “condanna” che si sta facendo sempre più vicina, visto che i salentini, che tra l’altro sono in vantaggio nei confronti diretti, si sono portati a +4 rispetto alla formazione di mister Giampaolo. Stando così le cose, Baschirotto e compagni hanno a disposizione un’unica via per poter continuare a sperare ed è quella di conquistare i tre punti in palio in questo posticipo del lunedì (fischio d’inizio alle 18.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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