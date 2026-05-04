cremonese devi vincere ultima chiamata allo zini serve battere la lazio per sperare nella salvezza

La Cremonese si prepara ad affrontare la Lazio in una sfida decisiva allo Zini, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe rivelarsi fondamentale per la salvezza. L’allenatore della squadra ha definito questa partita come la più importante dell’intera stagione, sottolineando la sua rilevanza per le sorti del campionato dei padroni di casa. La formazione lombarda si gioca tutto in questa occasione, con la speranza di cambiare il corso degli eventi.

"È la partita più importante della stagione della Cremonese ". A dirlo è lo stesso allenatore grigiorosso, Marco Giampaolo. Un tecnico di grande esperienza che sa come i giri di parole, allo stato attuale, servano a poco. Oggi alle 18.30 allo stadio Zini contro la Lazio, per i lombardi arriva l’ultima chiamata per salire sul treno salvezza. Un successo darebbe tanta fiducia e potrebbe ribaltare le sorti della sfida per non retrocedere che si gioca a distanza col Lecce, ora distante quattro punti, ma con una gara in più a referto. Un pareggio terrebbe accesa la fiammella della speranza, mentre una sconfitta avrebbe il sapore di una pietra tombale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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