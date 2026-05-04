Gioco e sport apre al pubblico la pump track di via Chinnici

È stata aperta al pubblico una pump track in via Chinnici, un percorso dedicato alle bici senza pedali. Questo spazio permette di divertirsi muovendosi in autonomia, migliorando l’equilibrio e la coordinazione, e di trascorrere del tempo all’aperto. La struttura è accessibile a tutti e si inserisce in un’area dedicata a giochi e sport, offrendo un’occasione per praticare attività fisica in modo semplice e coinvolgente.

C'è un modo di andare in bici senza pedalare, ed è anche uno dei più divertenti per mettersi alla prova, migliorare equilibrio e coordinazione e stare insieme all'aria aperta. A Modena questa originale disciplina trova il suo luogo nel circuito di Pump Track di via Chinnici che ora è aperto alla.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Ciclismo. Pump Track, passione mountainPresentata a Soliera la Pump Track Modena unica società gialloblù attiva esclusivamente nel mountain bike ed enduro con corsi sia per ragazzi base... Leggi anche: Gioco pubblico, il riordino accelera: il decreto attuativo apre la fase operativa Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La Pump Track di via Chinnici apre alla città: uno spazio per divertirsi, imparare e stare insieme; Sport e disabilità, una mattinata di inclusione al Sacro Cuore; Spoleto in gioco 2026 - 9 maggio; Recensione di Gioco Digitale: scommesse e mercati. Gioco d’azzardo, è (sempre) allarme. Apre lo Sportello diffuso e gratuitoUno Sportello diffuso e gratuito rivolto alle persone che si trovano in una situazione di fragilità e difficoltà causa dal gioco d’azzardo. Avviato in fase sperimentale, gestito da Sercop- Azienda ... ilgiorno.it Il Masters 1000 di Roma inizia martedì 5 maggio, i big entreranno in gioco più avanti. Il numero 1 potrebbe trovare di nuovo Zverev in finale. Per Musetti possibile quarto con Djokovic. Paolini sfiderà la vincente di Cristian-Haddad Maia - facebook.com facebook Inizia come un gioco, con francobolli o caramelle, imbevuti di droghe sintetiche, da assaggiare. Lo sballo è assicurato. Ma i rischi per la salute sono altissimi x.com