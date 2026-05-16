Nella notte centinaia di persone si sono radunate in strada per acquistare il nuovo orologio Swatch “Royal Pop”, realizzato in collaborazione con un noto marchio di alta gamma. La fila si è prolungata sotto la pioggia e le basse temperature, con alcuni che hanno portato sedie, coperte e ombrelli per resistere alle condizioni climatiche. La vendita si è svolta in modo caotico, con scene di confusione e lunghe attese fino all’apertura del negozio. L’orologio viene venduto a circa 385 euro, con rivenditori che lo rivendono a oltre 1100 euro.

Pioggia battente, temperature novembrine e marciapiedi trasformati in veri e propri accampamenti urbani con sedie pieghevoli, coperte, ombrelli e termos di caffè. È lo scenario che ha accomunato le principali città italiane ed europee nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, per l'uscita ufficiale del "Royal Pop", la nuova collezione nata dalla collaborazione tra Swatch e il marchio di alta orologeria Audemars Piguet. Anticipata sabato scorso, svelata martedì e accompagnata dal battage sui social, la linea ha generato un hype e scene di caos urbano che non si vedevano dal lancio del MoonSwatch (Omega x Swatch). E tutto nonostante... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Costa 385 euro, lo rivendo a 1100”: centinaia di persone in coda tutta la notte e scene di caos urbano per l’uscita del nuovo Swatch “Royal Pop” in collaborazione con Audemars Piguet – VIDEO

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