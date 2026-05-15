Clienti in coda per 2 notti da Swatch a Milano per il lancio del Royal Pop | Costa 385 euro lo rivendo a 1.100

Nelle vie di Milano, alcuni clienti si sono posizionati in fila davanti ai negozi Swatch con due giorni di anticipo rispetto al lancio ufficiale del modello Royal Pop. Il prezzo di vendita al pubblico è di 385 euro, ma alcuni si sono detti pronti a rivenderlo a 1.100 euro. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e giornalisti, che hanno osservato lunghe code e l’attesa di chi desidera assicurarsi uno dei primi esemplari disponibili.

Diverse persone si sono messe in coda fuori dai negozi Swatch di Milano per il lancio del Royal Pop anche con 2 giorni d'anticipo. Il prezzo del nuovo orologio da tasca è 385 euro, ma online ci sono già offerte di rivendita anche a 1.100 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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