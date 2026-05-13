Il Parco Zoo Falconara a ' Falcomics' e ' Fosforo' con attività dedicate alla biodiversità
A Falconara Marittima, il Parco Zoo Falconara ha avviato le sue attività di maggio, partecipando agli eventi di 'Falcomics' e 'Fosforo'. Durante questo mese, il parco ha organizzato diverse iniziative dedicate alla biodiversità, coinvolgendo visitatori di tutte le età. Le manifestazioni si sono svolte nel rispetto delle programmazioni previste, offrendo occasioni di approfondimento e intrattenimento legate alla natura e agli animali.
FALCONARA MARITTIMA - Gli eventi del mese di maggio proposti dal Parco Zoo Falconara entrano nel vivo. Nei prossimi giorni la partecipazione a due importanti festival del territorio, Falcomics e Fosforo, si aggiunge alle consuete iniziative in programma ogni weekend nel giardino zoologico.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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