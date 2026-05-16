Così il 31enne di origini marocchine falcia i passanti | Gesto volontario | VIDEO
Un uomo di 31 anni, di origini marocchine, ha investito diversi passanti con la propria auto, provocando ferite e danni materiali. Le immagini mostrano il veicolo che corre a tutta velocità lungo il marciapiede, colpendo le persone e causando un impatto violento. Dopo l’incidente, il veicolo si è schiantato poco più avanti. La polizia ha riferito che l’uomo ha ammesso che il gesto è stato volontario. Sono in corso le indagini per chiarire le motivazioni e le circostanze dell’accaduto.
L'auto che punta a tutta velocità sui passanti, i corpi falciati, lo schianto poco più avanti. Ecco il video che mostra l'uomo, un 31enne nato a Bergamo di origini marocchine, che a bordo di una Citroen C3 ha imboccato a velocità sostenuta, dal Largo Garibaldi, via Emilia Centro a Modena, investendo una decina di persone. Ha tentato la fuga, armato di coltello, e ha ferito una persona che cercava di bloccarlo. Con l'intervento di altri è stato bloccato e fermato dalle forze dell'ordine. A quanto risulta, sono otto le persone rimaste ferite nell'investimento, di cui quattro in condizioni gravi e una donna che ha subito l'amputazione delle gambe. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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