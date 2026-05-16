Così il 31enne di origini marocchine falcia i passanti | Gesto volontario | VIDEO

Un uomo di 31 anni, di origini marocchine, ha investito diversi passanti con la propria auto, provocando ferite e danni materiali. Le immagini mostrano il veicolo che corre a tutta velocità lungo il marciapiede, colpendo le persone e causando un impatto violento. Dopo l’incidente, il veicolo si è schiantato poco più avanti. La polizia ha riferito che l’uomo ha ammesso che il gesto è stato volontario. Sono in corso le indagini per chiarire le motivazioni e le circostanze dell’accaduto.

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