Torino il video con la verità sulla morte del portinaio di Marco Lavazza | Gesto volontario nella villa

A Torino, un video delle telecamere di sorveglianza mostra gli ultimi momenti del portinaio di villa Lavazza prima della sua morte avvenuta il 7 marzo 2026. Le immagini, parte dell’inchiesta in corso, ritraggono un gesto che si ritiene volontario, ripreso nel tardo pomeriggio di quel giorno. La registrazione si aggiunge alle prove raccolte nel procedimento giudiziario.

Lo hanno trovato a terra, accanto al corpo un caschetto da lavoro. Ma nessuno sa cosa sia successo a Ronald Adarlo, morto intorno alle 17.30 di sabato nella villa di Marco Lavazza, dove lavorava da una vita come custode. La procura di Torino ha aperto un'i