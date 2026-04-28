Colleferro Fugge dopo aver causato un incidente In poche ore i Carabinieri identificano e denunciano un 30enne di origini marocchine

A Colleferro, un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere fuggito a seguito di un incidente stradale. Gli investigatori, grazie a un'intensa attività di indagine, sono riusciti a identificarlo nel giro di poche ore. L'uomo non si è fermato dopo aver causato il sinistro e successivamente è stato rintracciato e sottoposto a denuncia.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – I Carabinieri della Stazione di Segni, a conclusione di una serrata attività investigativa, hanno denunciato a piede libero L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Fugge dopo aver causato un incidente. In poche ore i Carabinieri identificano e denunciano un 30enne di origini marocchine INCIDENTE PER TRA I CARABINIERI E DUE AUTO: CI SONO FERITI - MONZA Notizie correlate Furti in farmacia e panificio, i carabinieri identificano e denunciano l'autore: è un 56enne già notoLe indagini, condotte attraverso attività tecniche e riscontri sul territorio, hanno permesso ai militari dell’Arma di raccogliere elementi ritenuti... Botte ad un familiare, denunciato per lesioni. Anche un omissione di soccorso dopo aver causato un incidenteConsueti controlli dei Carabinieri di Cesena nel corso del weekend che hanno portato alla denuncia alla procura della Repubblica di Forlì di otto... Aggiornamenti e dibattiti Colleferro, controlli dei Carabinieri nel weekend del 25 aprile: arresti, denunce e patenti ritirateIl ponte del 25 aprile ha portato un’intensificazione dei controlli dei Carabinieri nel territorio di Colleferro e nei comuni vicini. Il bilancio dei servizi straordinari parla di un arresto, due denu ... ilquotidianodellazio.it Colleferro, fermato sul treno con un chilo di droga: arrestato, nascondeva 100 ovuliUn cittadino maliano è stato arrestato a Colleferro per detenzione di droga: sequestrati 100 ovuli su un treno regionale. virgilio.it