Cosentino rallenta l’iter verso la libertà dell’ex sottosegretario condannato per camorra La Corte d’Appello gli sconta 14 mesi il Pg impugna
La Corte d’Appello ha ridotto la pena di Nicola Cosentino a 14 mesi, mentre il pubblico ministero ha presentato un ricorso contro questa decisione. L’ex sottosegretario condannato per reati legati alla camorra vede così rallentare i tempi per il suo eventuale rilascio. La questione si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, con le parti coinvolte che attendono ulteriori sviluppi. La decisione della Corte ha effetto immediato, mentre l’appello del Pg è ancora in fase di esame.
Rallenta il percorso di Nicola Cosentino verso la riconquista della libertà. A una buona notizia, la riduzione di 14 mesi della pena complessiva, decisa dalla Corte d’Appello di Napoli ritenendo il vincolo della continuazione tra i due reati delle due condanne lontani nel tempo, ne segue una cattiva: la procura generale di Napoli guidata da Aldo Policastro vuole impugnare questa pronuncia. E lo spiraglio apertosi per chiedere l’affidamento ai servizi sociali, potrebbe chiudersi subito. E’ un braccio di ferro in punta di diritto. Per comprendere cosa sta accadendo, partiamo da un dato: l’ex sottosegretario Pdl del governo Berlusconi sta scontando condanne per 14 anni, per un concorso esterno in associazione camorristica (risalente al 2009) e una corruzione degli agenti penitenziari compiuta mentre era in carcere (commessa nel 2015). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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