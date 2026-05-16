Cosentino rallenta l’iter verso la libertà dell’ex sottosegretario condannato per camorra La Corte d’Appello gli sconta 14 mesi il Pg impugna

La Corte d’Appello ha ridotto la pena di Nicola Cosentino a 14 mesi, mentre il pubblico ministero ha presentato un ricorso contro questa decisione. L’ex sottosegretario condannato per reati legati alla camorra vede così rallentare i tempi per il suo eventuale rilascio. La questione si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, con le parti coinvolte che attendono ulteriori sviluppi. La decisione della Corte ha effetto immediato, mentre l’appello del Pg è ancora in fase di esame.

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