Cosentino la Corte d’Appello riduce la pena | possibile uscita dal carcere entro pochi mesi

La Corte d’Appello ha ridotto la pena dell’ex sottosegretario all’Economia, condannato a un totale di 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione camorristica. Attualmente si trova nel carcere di Spoleto, dove sta scontando le condanne definitive. La decisione della corte potrebbe consentirgli di ottenere la libertà in pochi mesi, a seconda delle valutazioni sul calcolo dei residui di pena. La situazione giudiziaria dell’uomo si sta avvicinando a una possibile conclusione.

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