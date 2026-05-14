Cosentino la Corte d’Appello riduce la pena | possibile uscita dal carcere entro pochi mesi
La Corte d’Appello ha ridotto la pena dell’ex sottosegretario all’Economia, condannato a un totale di 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione camorristica. Attualmente si trova nel carcere di Spoleto, dove sta scontando le condanne definitive. La decisione della corte potrebbe consentirgli di ottenere la libertà in pochi mesi, a seconda delle valutazioni sul calcolo dei residui di pena. La situazione giudiziaria dell’uomo si sta avvicinando a una possibile conclusione.
Potrebbe lasciare il carcere entro pochi mesi l’ex sottosegretario all’Economia ed ex coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Nicola Cosentino, detenuto nel carcere di Spoleto dove sta scontando due condanne definitive: una a 10 anni per concorso esterno in associazione camorristica e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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