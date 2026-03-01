Perché il nome del cavallo di Bocelli fa discutere? Ecco cosa vuol dire davvero Caudillo
Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, Andrea Bocelli è salito sul palco a cavallo come superospite. La sua scelta ha attirato l’attenzione e suscitato discussioni, soprattutto riguardo al nome del cavallo, Caudillo. Questo particolare è diventato al centro dell’interesse, portando molti a chiedersi quale sia il significato dietro a questa denominazione.
Andrea Bocelli ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston, come superospite dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, a cavallo. Ma se l’esibizione ha emozionato il pubblico, sui social si è accesa quasi subito un’altra conversazione: il nome dell’animale. Il cavallo si chiama Caudillo, e non è un nome qualunque. In spagnolo e portoghese, caudillo significa semplicemente “capo”, “condottiero”, “guida militare”. L’etimo risale al latino caput, testa. Nella storia medievale iberica il termine indicava i comandanti militari in tempo di guerra. Col tempo la parola ha finito per indicare un’autorità politico-militare a capo di un regime autoritario, quei leader dalla personalità “spiccata”, inclini alla più pura demagogia. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Sanremo, Bocelli cavalca «Caudillo»
Serata finale del Festival. Scende da cavallo Andrea Bocelli. Carlo Conti lo accompagna all'interno dell'Ariston e gli chiede: "Come si chiama il cavallo". Bocelli: "Questo si chiama Caudillo".