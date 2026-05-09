Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 9 Maggio 2026 - The Divergent Series | Allegiant

Da digital-news.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Sky Cinema e NOW sono in programmazione vari film, tra cui un titolo della serie Divergent, alle 21 su Sky Cinema Uno e NOW. La serata comprende anche altri film di generi diversi, come commedie e grandi classici, con orari e canali specifici indicati nelle guide. Gli spettatori possono scegliere tra diverse proposte per trascorrere la serata davanti alla televisione.

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Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) arriva The Divergent Series: Allegiant, terzo capitolo di una saga che ha costruito il suo successo su un mondo distopico e su personaggi in costante evoluzione. Beatrice Prior e Tobias Eaton oltrepassano finalmente i confini di Chicago, scoprendo una realtà completamente nuova e destabilizzante, dominata dal misterioso Dipartimento di Sanità Genetica. L’atmosfera si fa più ampia e ambiziosa, tra scenari futuristici, tensione crescente e riflessioni sull’identità, mentre i protagonisti mettono in discussione tutto ciò in cui hanno creduto fino a quel momento.🔗 Leggi su Digital-news.it

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