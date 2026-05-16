Un episodio di violenza si è verificato quando un uomo di circa 30 anni, nato in provincia di Bergamo e residente in provincia di Modena, ha guidato un'auto a folle velocità tra la folla. L'uomo, di origine nordafricana, è stato coinvolto nell'incidente che ha causato paura e scompiglio tra le persone presenti. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio e identificare eventuali motivazioni alla base di quanto accaduto.

Con l’auto a folle velocità sulla folla: alla guida un uomo di circa 30 anni, nato in provincia Bergamo ma residente in provincia di Modena, di origine nordafricana. Il suo nome è Salim El Koudiri e risulta essere laureato in economia. Non risulta avere precedenti ma nemmeno un impiego fisso, ora si sta scavando nella sua vita per capire chi sia e se abbia qualche collegamento con organizzazioni non lineari, radicalizzate, in quanto per ora nessuna pista è stata esclusa, nemmeno quella del terrorismo. Pare che l’uomo sia stato sottoposto a cure psichiatriche in passato. È questo l’identikit sommario, ancora da confermare ma già definito per sommi capi anche dal sindaco della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosa sappiamo del criminale Salim El Koudri

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