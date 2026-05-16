Cosa fare vedere ascoltare | Week end 16-17 maggio a Firenze e in Toscana | Maggio Musicale Giro d’Italia per la pace spettacoli eventi

Da firenzepost.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, a Firenze e in Toscana si svolgono numerosi eventi e iniziative. Tra gli appuntamenti principali ci sono il tradizionale Maggio Musicale con l'opera «Un ballo in maschera» e gli spettacoli dei Momix al Teatro Verdi. Viene inoltre organizzata una Camminata per la Pace, mentre si tiene il festival InCanto a Sesto. In diverse località si svolgono sagre e manifestazioni, e il Giro d’Italia passa per alcune tappe della regione.

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FIRENZE – Non mancano spettacoli ed eventi nel week end a Firenze e in Toscana. Per l’88º Festival del Maggio Musicale Fiorentino al Teatro del Maggio (piazza Vittorio Gui) Emmanuel Tjeknavorian sabato 16 alle 18 sale sul podio della Sala Mehta, alla testa dell’Orchestra del Maggio, per dirigere, prima della celebre “Sinfonia n. 5 in do diesis minore” di Gustav Mahler, la “Sinfonia in si bemolle maggiore Hob. I:68” di Franz Joseph Haydn, mai eseguita al Maggio. Durata complessiva 2 ore e 15 minuti circa; rimasti una decina di posti di settore A e B, in vendita anche direttamente sul sito del Maggio (ma qualcosa si può trovare forse in biglietteria). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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