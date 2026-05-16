Cosa fare vedere ascoltare | Week end 16-17 maggio a Firenze e in Toscana | Maggio Musicale Giro d’Italia per la pace spettacoli eventi

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, a Firenze e in Toscana si svolgono numerosi eventi e iniziative. Tra gli appuntamenti principali ci sono il tradizionale Maggio Musicale con l'opera «Un ballo in maschera» e gli spettacoli dei Momix al Teatro Verdi. Viene inoltre organizzata una Camminata per la Pace, mentre si tiene il festival InCanto a Sesto. In diverse località si svolgono sagre e manifestazioni, e il Giro d’Italia passa per alcune tappe della regione.

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