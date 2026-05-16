Le segreterie territoriali di Uiltrasporti, Ugl e Cobas hanno segnalato nuovamente problemi nelle linee di trasporto pubblico locale, evidenziando corse in ritardo o saltate e pendolari lasciati in attesa alle fermate senza alcuna comunicazione. La causa principale sembra essere una carenza cronica di autisti, che si riflette in disagi frequenti per chi utilizza i mezzi pubblici quotidianamente. La situazione viene descritta come un disagio persistente nel servizio di trasporto, senza indicazioni di miglioramenti immediati.

Corse in ritardo, linee saltate e pendolari in attesa alle fermate dell’autobus senza risposte. Nel caos del trasporto pubblico locale le segreterie territoriali Uiltrasporti, Ugl e Cobas sono tornate a evidenziare il problema di organico. Un disagio che costringe il personale a lunghi turni ma soprattutto crea una situazione di incertezza che spingerebbe addirittura al pensiero delle dimissioni. Non un malessere passeggero ma una condizione che si sta protraendo da tempo e sulla quale, a più riprese, la voce sindacale ha lanciato domande senza però ricevere adeguate programmazioni. "Non siamo più di fronte a un semplice disagio passeggero – spiegano Uil, Ugl e Cobas – ma a una vera e propria emergenza occupazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corse in ritardo o saltate: "Carenza cronica di autisti"

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