Trentino 32 sanzioni ai trasporti | crisi di personale e corse saltate

Nel territorio del Trentino sono state emesse 32 sanzioni nei settori dei trasporti, legate a corse effettuate in ritardo o cancellate. La carenza di personale e le corse saltate stanno creando disagi alla mobilità, soprattutto nei piccoli borghi della zona. Le aziende di trasporto faticano a mantenere il numero di conducenti sufficiente per garantire il servizio programmato.

? Cosa scoprirai Come influiscono le corse saltate sulla mobilità nei piccoli borghi?. Perché le aziende non riescono a garantire il personale necessario?. Chi deve rispondere delle fermate fantasma causate dai disservizi?. Quali misure prenderà la Provincia per cambiare i fornitori inadempienti?.? In Breve Media di quattro multe mensili tra settembre e aprile per disservizi ai passeggeri.. L'assessore Mattia Gottardi monitora le aziende tramite sistemi GPS e verifiche sul territorio.. Carenza di personale nelle ditte appaltatrici causa corse saltate e fermate fantasma nei borghi.. La Provincia prevede risoluzione immediata dei contratti per gravi inadempienze delle società coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino, 32 sanzioni ai trasporti: crisi di personale e corse saltate Notizie correlate Trasporti pubblici, ora si cambia: "Stop alle corse saltate e ai disagi"Corse saltate e disservizi, così la carenza di personale si riflette sul trasporto pubblico locale. Leggi anche: Personale di Trentino Trasporti in sciopero: venerdì 8 maggio a rischio bus e treni