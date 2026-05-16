Corona insiste | I calciatori del Napoli erano disposti a pagarmi pur di far uscire notizie contro Conte

Fabrizio Corona ha dichiarato che alcuni calciatori del Napoli erano disposti a pagarlo pur di far uscire notizie contro l’allenatore. Questa affermazione è stata fatta in vista della prossima puntata di “Falsissimo”, il format in cui Corona promette di svelare dettagli sullo spogliatoio del club partenopeo. Secondo l’ex re dei paparazzi, ci sarebbe una rottura totale tra i giocatori e l’allenatore, che Corona definisce come un despota.

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Fabrizio Corona continua a lanciare anticipazioni sulla prossima puntata di “Falsissimo”, il format in cui promette di rivelare alcuni retroscena sullo spogliatoio del Napoli che, secondo l’ex re dei paparazzi, sarebbe in totale rottura con Antonio Conte, ritenuto un despota. Le sue parole a “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio. I retroscena di Corona sul Napoli e Conte. Corona ha dichiarato: “Quella di lunedì sarà una puntata devastante. Racconterò del caos Napoli, di uno spogliatoio che ormai è apertamente contro Antonio Conte. Alcuni calciatori, pur di liberarsi di un allenatore che reputano un despota, mi hanno fatto vedere chat e contenuti che raccontano una situazione pesantissima all’interno del gruppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Corona insiste: “I calciatori del Napoli erano disposti a pagarmi pur di far uscire notizie contro Conte” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fabrizio Corona in procura a Milano dopo la denuncia di Signorini Sullo stesso argomento Corona sgancia lo scoop: «Sto per uscire con la vera Calciopoli 2, coinvolti anche Conte e il Napoli»Openda Juve, sondaggio dall’Inghilterra! Questo allenatore lo ha messo nella lista dei desideri Greenwood per il dopo Conceicao? La Juve punterebbe... Napoli, buone notizie per Conte: contro il Bologna tornerà tra i convocatiIl Napoli vuole chiudere al più presto ogni tipo di discorso e contro il Bologna proverà a strappare il pass per la prossima Champions League. Fabrizio Corona mostra i video dei festini di Theo Hernandez: il caso della droga del palloncinoFabrizio Corona mostra i video sui presunti festini di Theo Hernandez con il gas esilarante. Cos’è il palloncino e quali rischi provoca. rumors.it Caso Escort, accuse forti di Fabrizio Corona che fa i nomi dei calciatori coinvoltiFabrizio Corona, sul suo canale YouTube Falsissimo ha pubblicato un video in cui parla anche del caso escort ... ilnapolista.it