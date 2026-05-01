Corona sgancia lo scoop | Sto per uscire con la vera Calciopoli 2 coinvolti anche Conte e il Napoli

Un giornalista ha annunciato di essere pronto a pubblicare una notizia riguardante una presunta seconda calciopoli, affermando che tra le persone coinvolte ci sarebbero anche un ex allenatore di una squadra di calcio e un club della regione meridionale. La notizia sarebbe imminente e coinvolgerebbe direttamente figure note nel calcio italiano. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o conferme ufficiali sulla vicenda.

Openda Juve, sondaggio dall’Inghilterra! Questo allenatore lo ha messo nella lista dei desideri Greenwood per il dopo Conceicao? La Juve punterebbe l’inglese con i soldi di Chico. Tutti i dettagli Conceicao lascia la Juve? Si alza il pressing di United e Liverpool: Mendes ha fatto intendere che. Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Baldo dopo Atalanta Juve Primavera: «Non ho mollato fino alla fine.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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