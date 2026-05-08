La Juventus ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la partita contro il Lecce. La maggior parte dei giocatori è disponibile, ad eccezione di Cabal e Milik, che non figurano tra i convocati. La trasferta rappresenta la penultima occasione della stagione in cui la squadra scenderà in campo in trasferta, con la dirigenza che si sta preparando per l’impegno di domani.

di Luca Fioretti Convocati Juve per il Lecce, la dirigenza prepara la penultima trasferta stagionale stilando la preziosa lista dei calciatori pronti per questo scontro. La Juventus affronta l’importantissima trasferta pugliese valida per la delicata giornata numero 36 del campionato. I bianconeri sfidano il Lecce sabato 9 maggio, con l’atteso fischio d’inizio programmato alle ore 20:45. Si tratta della penultima gara esterna della stagione e Spalletti ha diramato ufficialmente la lista dei giocatori a disposizione. Il gruppo è chiamato a una prova di grandissimo carattere sul campo per conquistare l’intera posta in palio. L’obiettivo primario resta blindare matematicamente la qualificazione europea, un traguardo essenziale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Lecce: tutti a disposizione di Spalletti tranne Cabal e Milik. La lista completa per il match di domani

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