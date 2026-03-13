Terni controlli della Polizia | denunciato un uomo per ricettazione sequestrati 190 chili di rame

Nella giornata del 12 marzo, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona industriale di Maratta a Terni. Durante un intervento in Strada di Recentino, hanno fermato un furgone e, successivamente, denunciato un uomo per ricettazione. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati circa 190 chili di rame.

Cittadino rumeno che non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del materiale né di esibire documentazione idonea a giustificarne il trasporto o lo smaltimento Nel corso dei controlli del territorio svolti nella giornata del 12 marzo, la Polizia di Stato ha fermato un furgone in Strada di Recentino, nella zona industriale di Maratta, a Terni. Alla guida del mezzo si trovava un cittadino rumeno di 36 anni che, al momento del controllo, avrebbe mostrato un atteggiamento ritenuto sospetto dagli agenti. Gli uomini della Squadra Mobile della Questura hanno quindi deciso di procedere con ulteriori verifiche sul veicolo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Articoli correlati

Controlli della polizia: sequestrati oltre 26 chili di fuochi d'artificio e scoperta una sala giochi abusivaIn particolare, tra via Plebiscito, viale Mario Rapisardi, via Palermo e via della Concordia, i poliziotti hanno sequestrato complessivamente 11,5...

Dal mare ai ristoranti: controlli sulla filiera della pesca. Sequestrati 620 chili di prodottiL’attività della guardia costiera di Gaeta, tra Minturno e i territori di Ceccano e Cassino.

Approfondimenti e contenuti su Terni controlli della Polizia...

Temi più discussi: Terni, controlli ad ‘Alto impatto’ sulle aree sensibili della città: due irregolari accompagnati al Centro per il rimpatrio; Movida, controlli a tappeto. Un avviso orale e una denuncia; Controlli straordinari della Polizia di Stato tra movida e prevenzione; Controlli nella 'movida' a Terni: denuncia per guida in stato di ebbrezza e ammonimento per stalking.

Terni, controlli della Polizia: denunciato un uomo per ricettazione, sequestrati 190 kg di rameNewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo. Nella giornata del 12 marzo, la Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha fermato un furgone in Strada di Recentino, nella ... newtuscia.it

Controlli straordinari della Polizia di Stato: servizi Movida Sicura, misure di prevenzione e ammonimento per atti persecutoriNewTuscia – TERNI – Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Abenante per garantire la sicurezza nelle aree della cosiddetta movida cittadina, nella ser ... newtuscia.it

Settimana mondiale del glaucoma, incontro in Provincia a Terni x.com

Giovane, taglia media cicciotta. Ecco Chiara!!! Una dolce timidona legatissima al fratello con il quale sono entrati insieme da piccoli. Vi aspetta !!! [email protected] #adozionecani #canile #terni #perugia #adozionecaneadulti - facebook.com facebook