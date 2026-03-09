Operazione oro rosso | smantellata la banda dei furti di rame e metalli

I carabinieri della compagnia di Casarano hanno effettuato quattro arresti nei confronti di un gruppo criminale coinvolto in furti di rame e metalli. L’operazione, denominata “oro rosso”, ha portato allo smantellamento di una banda che in passato aveva colpito diverse aziende e cantieri della provincia di Lecce. Le misure cautelari sono state eseguite nell’ambito di un’indagine avviata recentemente.

I carabinieri della compagnia di Casarano hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di un gruppo criminale specializzato in furti di rame e metalli in aziende e cantieri della provincia di Lecce. L'indagine ha documentato numerosi colpi messi a segno tra il 2024 e il 2025, tra cui il furto di chilometri di cavi elettrici in impianti fotovoltaici e siti industriali per danni complessivi di oltre 100mila euro. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere, furto aggravato e ricettazione.