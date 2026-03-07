Controlli straordinari tra Scandicci e Chianti identificate 480 persone

Sabato 7 marzo, i carabinieri della compagnia di Scandicci hanno eseguito controlli straordinari nei Comuni di Scandicci, San Casciano in Val di Pesa e Barberino Tavarnelle. Durante l'operazione sono state identificate complessivamente 480 persone e controllate numerose autovetture. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine in una vasta area tra il comune di Scandicci e il Chianti.

L'operazione era mirata al controllo della circolazione stradale e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del bosco di Sant'Appiano. Il controllo ha portato all'identificazione di 480 persone che numerose contravvenzioni del codice stradale. Inoltre, ha permesso di individuare 7 soggetti trovati in possesso di hashish e marijuana. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Empoli: oltre 3 chili tra hashish, cocaina e marijuana. Anche armi e munizioni, due arresti Bloccati in Malesia. "Non sappiamo come tornare, i prezzi dei voli sono altissimi" Carlo Conti, lite in conferenza stampa con una giornalista: "Poche cantanti donne". 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Controlli straordinari a Lucca: 311 persone identificate tra stazione e centro storicoLucca, 21 febbraio 2026 - Due giorni di controlli straordinari per rafforzare la sicurezza nelle aree più sensibili della città. Leggi anche: Controlli straordinari sul territorio, un arresto e 160 persone identificate