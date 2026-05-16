Controlli della Polizia Locale su tir moto e bici a Bari | raffica di multe e sanzioni

Nella giornata di venerdì 15 maggio, la Polizia Locale di Bari ha effettuato controlli mirati su tir, moto e biciclette in vari quartieri della città. Durante le operazioni, sono state elevate numerose sanzioni a carico di veicoli che non rispettavano le norme stradali, in collaborazione con funzionari della Motorizzazione Civile. Le verifiche hanno riguardato principalmente il rispetto delle normative sulla circolazione e sulla sicurezza stradale. L’attività ha coinvolto diversi agenti e ha interessato diverse zone della città.

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