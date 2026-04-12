Modifiche a monopattini moto e bici elettriche | raffica di controlli e di multe a Bari
A Bari, agenti della Polizia Locale e funzionari della Motorizzazione Civile hanno svolto un’intensa giornata di verifiche su monopattini, biciclette elettriche e ciclomotori. Durante i controlli, sono state identificate numerose irregolarità, tra cui modifiche non autorizzate ai veicoli, rumorosità superiore ai limiti consentiti e assenza di dispositivi di sicurezza obbligatori. Sono state elevate diverse multe e sequestrati alcuni mezzi non conformi alle normative vigenti.
La Polizia Locale e funzionari della Motorizzazione Civile di Bari hanno effettuato una giornata congiunta di controlli su monopattini, biciclette elettriche e ciclomotori, con l'obiettivo di contrastare mezzi ‘modificati’, con rumorosità eccessiva e per il mancato utilizzo dei dispositivi di.🔗 Leggi su Baritoday.it
Stretta sull'uso sconsiderato di bici elettriche e monopattini: raffica di controlli, scattano le sanzioniLe operazioni si sono concentrate nelle aree più sensibili del centro cittadino e in quelle maggiormente toccate dal fenomeno in esame ed hanno...
Leggi anche: E-bike e monopattini, raffica di controlli a Como: 55 multe in un mese