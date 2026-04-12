Modifiche a monopattini moto e bici elettriche | raffica di controlli e di multe a Bari

A Bari, agenti della Polizia Locale e funzionari della Motorizzazione Civile hanno svolto un’intensa giornata di verifiche su monopattini, biciclette elettriche e ciclomotori. Durante i controlli, sono state identificate numerose irregolarità, tra cui modifiche non autorizzate ai veicoli, rumorosità superiore ai limiti consentiti e assenza di dispositivi di sicurezza obbligatori. Sono state elevate diverse multe e sequestrati alcuni mezzi non conformi alle normative vigenti.