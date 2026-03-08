Controlli a tappeto dei carabinieri | un arresto 3 denunce e sanzioni a un ristorante

Nella notte, i carabinieri della Compagnia di Caserta hanno condotto un servizio di controlli che ha portato all’arresto di una persona, alla denuncia di tre individui e all’applicazione di sanzioni a un ristorante. Durante l’operazione sono stati effettuati controlli su strada e negli esercizi commerciali della zona, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative e prevenire attività illecite.

Un arresto, tre persone denunciate e numerosi controlli su strada e negli esercizi commerciali. È il bilancio del servizio coordinato a largo raggio effettuato nella scorsa notte dai carabinieri della Compagnia di Caserta, finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati. Nel corso delle attività i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto un 46enne di San Nicola la Strada, destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo deve espiare una pena di sei mesi di reclusione per il reato di reiterazione della guida senza patente nel biennio. Dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la casa circondariale di Carcere di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

