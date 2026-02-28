Liceo Finocchiaro Aprile prevenzione primaria per il contrasto alla violenza di genere

Venerdì 6 marzo a Palermo si svolgerà una conferenza al Liceo delle Scienze umane “C. Finocchiaro Aprile” dedicata alla prevenzione della violenza di genere. L’evento comincerà alle ore 11:00 e vedrà la partecipazione di oltre 100 studenti della scuola di viale Michelangelo 110. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione promosso dall’istituto.

Venerdì 6 marzo a Palermo, con inizio alle ore 11:00, al Liceo delle Scienze umane “C. Finocchiaro Aprile”, si terrà una Conferenza per il contrasto alla Violenza di Genere che vedrà partecipare oltre 100 tra studentesse e studenti della Scuola di viale Michelangelo 110. L’evento è organizzato dal Dirigente Scolastico Prof. Fabio Angelini in collaborazione con l’International Inner Wheel Club Qarinis- Distretto 211 Italia, la cui Presidente è Maria Di Martino, organizzazione di servizio impegnata nella promozione di progetti sociali, culturali e di solidarietà. Data la valenza del tema trattato, è stato concesso il patrocinio dell’Accademia Tiberina e della Cattedra delle Donne diretta dalla Prof. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

