Ieri si è svolto presso il Palazzo del Governo un incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, dedicato al tema del contrasto al bullismo. All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine, istituzioni scolastiche e associazioni locali, per discutere delle azioni da mettere in atto per affrontare questa problematica. Durante l’assemblea sono state condivise proposte e strategie, con l’obiettivo di creare un fronte comune contro ogni forma di prevaricazione tra i giovani.

Si è tenuto ieri presso il Palazzo del Governo, un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Salvatore Angieri, con la presenza del Sindaco Massari, il Vicepresidente della Provincia, il Questore Carmine Soriente, i Comandanti delle forze dell’ordine locali, i sindaci di Correggio, Montecchio Emilia e Sant’Ilario D’Enza, e ai dirigenti degli Istituti scolastici in cui si sono verificati episodi di bullismo. Quest’ultimo è stato il tema al centro dell’incontro, assieme alle misure per contrastarlo. Nel corso del comitato, il Prefetto, nel sottolineare l’importanza della scuola e dello sport nella vita... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contrasto al bullismo. Ecco il comitato : "Un tema su cui unirsi"

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